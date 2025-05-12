Ещё одна команда разработчиков из Activision Blizzard объединились в профсоюз

Инициатива возникла на фоне массовых увольнений в игровой индустрии, особенно после сокращений 2024 года, когда Microsoft уволила 1900 сотрудников Activision Blizzard. Разработчики назвали увольнения ключевой причиной объединения, подчеркнув необходимость защиты коллег. Профсоюз стремится обеспечить гарантии против переработок (так называемого «кранча»), справедливую оплату и сохранение удаленной работы.

Это второй крупный профсоюз в Blizzard после объединения команды World of Warcraft в июле 2024 года. Всего более 2600 сотрудников Microsoft присоединились к CWA, что, по мнению экспертов, отражает рост профсоюзного движения в игровой индустрии.