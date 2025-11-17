Если верить инсайдам, Sony осталась недовольна переносами Playstation-игр на ПК

Согласно источнику СМИ, стратегия может стать «дифференцированной». Игры с сильным «сетевым компонентом», например Helldivers 2, продолжат выходить одновременно на PlayStation и ПК. В то же время крупные одиночные проекты, вроде Ghost of Yotei, будут оставаться эксклюзивами PlayStation. Даже если такие игры и появятся на ПК, релиз может быть отложен на несколько лет.

Однако стоит отметить, что информация пока не подтверждена и вызывает вопросы.