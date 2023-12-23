Если вы зачем-то покупали шоу Discovery на PlayStation, радуйтесь: их у вас не заберут

Поворот к лучшему произошел на фоне растущего осознания подводных камней цифрового владения, подчеркивающего хрупкий характер долгосрочного доступа к приобретенному контенту. Обратный ход Sony, несомненно, принесет облегчение пользователям, вложившимся в программы Discovery, но он служит суровым напоминанием о том, что цифровые приобретения часто напоминают скорее аренду, чем конкретную покупку.

Официальное заявление Sony на своем сайте гласит: «В связи с обновлением лицензионных соглашений, удаление контента Discovery, запланированное на 31 декабря 2023 года, больше не состоится. Мы ценим вашу постоянную поддержку и отзывы».

Хотя этот неожиданный поворот принес облегчение нынешним пользователям PlayStation, он подчеркивает необходимость переоценки ландшафта цифровых прав собственности. Возникает вопрос: не пора ли пересмотреть привлекательность физических копий для более безопасного просмотра?