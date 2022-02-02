Есть ли смысл сейчас покупать новую видеокарту RTX 3050: мнение пользователя Overclockers

Есть ли смысл сейчас покупать новую видеокарту RTX 3050: мнение пользователя OverclockersНа самом деле это довольно слабая модель
Как отмечает автор, сейчас RTX 3050 является самой новой и в то же время самой слабой видеокартой из моделей поколения Ampere. Проверили в играх её уже многие ресурсы.
При этом существуют и те, кто восхищается данным продуктом. Из преимуществ видеокарты они называют вполне нормальную производительность и невысокую рекомендованную стоимость.
Автор напомнил, что RTX 3050 считается наследницей GTX 1050Ti. При этом производительность GTX 1050Ti в новых на тот момент играх была очень слабой. Интересно то, что производительность RTX 3050 оказывается практически такой же, как у старой модели. Что же касается увеличения частоты кадров, то функция DLSS считается лишь «костылём», а при помощи трассировки лучей добиться ничего не удастся.
Ниже - результаты замеров производительности видеокарты с обзора на Overclockers и результаты, полученные самим пользователем wwr222.
Энергопотребление у карты также довольно большое. Оно выше, чем у GTX 1060.
В целом автор подчеркнул, что при покупке RTX 3050 нужно понимать, на что способна видеокарта. Приобретать её стоит в случае, если вы готовы снижать параметры графики. В 1080p удастся получить только 60 к/с, а в новых играх однозначно придётся устанавливать более низкие настройки. Поэтому модель есть смысл рассматривать лишь как недорогой вариант видеокарты для игр.