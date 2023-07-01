Эта консоль Game Boy пережила войну в Персидском заливе

Эта консоль Game Boy пережила войну в Персидском заливеПо крайней мере так гласит официальная формулировка Nintendo
Во флагманском магазине Nintendo в нью-йоркском Рокфеллер-центре раньше хранился оригинальный Game Boy, который, как утверждается самой компанией, был поврежден при взрыве бомбы во время операции «Буря в пустыне». Во-первых, его там теперь нет. Во-вторых, возможно, Nintendo всем немного соврала.
Тот самый Game Boy времен войны в Персидском заливе больше не выставлен в магазине. VideoGameArt&Tidbits опубликовал эту новость, сообщив, что один из сотрудников сообщил им, что Game Boy был возвращен в штаб-квартиру Nintendo в штате Вашингтон.
Устройство, которое, как считалось, уцелело после взрыва бомбы, на самом деле было повреждено в результате пожара, который произошел, когда его владелец Стефан Скоггинс служил на Ближнем Востоке, передает The Verge. Задняя часть Game Boy осталась практически неповрежденной, что привело к ошибочной ассоциации с взрывом бомбы.
Несмотря на развенчание городской легенды, Game Boy времен войны в Персидском заливе остается интересным артефактом игровой истории.