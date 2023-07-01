Эта консоль Game Boy пережила войну в Персидском заливе

По крайней мере так гласит официальная формулировка Nintendo

Во флагманском магазине Nintendo в нью-йоркском Рокфеллер-центре раньше хранился оригинальный Game Boy, который, как утверждается самой компанией, был поврежден при взрыве бомбы во время операции «Буря в пустыне». Во-первых, его там теперь нет. Во-вторых, возможно, Nintendo всем немного соврала.