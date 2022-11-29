Эта крошечная кофта предназначена для... геймпада Xbox

Xbox Mini Controller Hoodie продаётся на сайте gear.xbox.com за 24,99 доллара (около 1500 рублей по текущему курсу).

«Это время года, когда вы можете захотеть уютно устроиться в красивой толстовке с капюшоном. Этой зимой не позволяйте вашим контроллерам чувствовать себя обделёнными с мини-худи», — сказано в описании товара. У толстовок даже есть крошечная молния.