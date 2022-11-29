Эта крошечная кофта предназначена для... геймпада Xbox

14:20, 29 ноября 2022
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Эта крошечная кофта предназначена для... геймпада XboxЗачем? Да просто так
Microsoft выпустила худи для контроллеров Xbox. Это подарок тем геймерам, у которых уже всё есть.
Фото: Microsoft
Xbox Mini Controller Hoodie продаётся на сайте gear.xbox.com за 24,99 доллара (около 1500 рублей по текущему курсу).
«Это время года, когда вы можете захотеть уютно устроиться в красивой толстовке с капюшоном. Этой зимой не позволяйте вашим контроллерам чувствовать себя обделёнными с мини-худи», — сказано в описании товара. У толстовок даже есть крошечная молния.