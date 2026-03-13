Это уже не Xbox: Microsoft удалила сомнительную рекламную кампанию консоли

Смысл кампании был в том, что «играть» в Xbox можно не только на самой консоли, но и на других устройствах — компьютерах, смартфонах или планшетах. Поэтому компания говорила, что «Xbox может быть почти чем угодно».

Теперь первоначальная статья на официальном сайте Xbox Wire была удалена. Как пишут СМИ, компания собирается изменить свою стратегию продвижения. Скорее всего из-за подготовки к выходу новой консоли, сейчас она известна как Project Helix.

Но всё это может быть «натягиванием совы на глобус».