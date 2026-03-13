Опубликовано 13 марта 2026, 11:161 мин.
Это уже не Xbox: Microsoft удалила сомнительную рекламную кампанию консоли«This is an Xbox»… Или нет?
Microsoft, похоже, решила отказаться от своей необычной рекламной кампании «This is an Xbox» («Это Xbox»), запущенной в 2024 году для продвижения бренда. Даже тогда эта идея вызвала у многих геймеров недоумение.
Смысл кампании был в том, что «играть» в Xbox можно не только на самой консоли, но и на других устройствах — компьютерах, смартфонах или планшетах. Поэтому компания говорила, что «Xbox может быть почти чем угодно».
Теперь первоначальная статья на официальном сайте Xbox Wire была удалена. Как пишут СМИ, компания собирается изменить свою стратегию продвижения. Скорее всего из-за подготовки к выходу новой консоли, сейчас она известна как Project Helix.
Но всё это может быть «натягиванием совы на глобус».