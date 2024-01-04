Этот ваш Xbox теперь еще и тостер: купить можно в Walmart

Это не просто оживший мем. Да, он выглядит как миниатюрный Xbox Series S, с фирменным круглым вентиляционным отверстием. Тостер может похвастаться такими функциями, как шесть уровней поджаривания (с логотипом Xbox на готовом продукте), поддон для крошек, светодиодный индикатор обратного отсчета и даже кнопку разморозки.

Тостер Xbox уже поступил в продажу в Walmart по цене всего 39,99 долларов.

Кто знает, может быть, Microsoft просто присматривается к идее полноценноой Xbox-кухни, учитывая, что недавно компания выпустила холодильник в форме Xbox Series X.