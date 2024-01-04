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Игры
18:00, 04 января 2024
1 мин.

Этот ваш Xbox теперь еще и тостер: купить можно в Walmart

Приятного аппетита

Тостер Xbox Series S официально существует и готов выжечь знаковый логотип на вашем завтраке, привнеся в каждую кухню нотку «консольного шарма».

Это не просто оживший мем. Да, он выглядит как миниатюрный Xbox Series S, с фирменным круглым вентиляционным отверстием. Тостер может похвастаться такими функциями, как шесть уровней поджаривания (с логотипом Xbox на готовом продукте), поддон для крошек, светодиодный индикатор обратного отсчета и даже кнопку разморозки.

Тостер Xbox уже поступил в продажу в Walmart по цене всего 39,99 долларов.

Кто знает, может быть, Microsoft просто присматривается к идее полноценноой Xbox-кухни, учитывая, что недавно компания выпустила холодильник в форме Xbox Series X.

Этот ваш Xbox теперь еще и тостер: купить можно в Walmart
© Microsoft

Так и до микроволновой печи Xbox и такой же стиральной машины недалеко.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#XBOX
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#тостер
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#еда
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#Microsoft
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