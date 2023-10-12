Еврокомиссия отказалась от повторной проверки сделки Microsoft с Activision Blizzard

Еврокомиссия отказалась от повторной проверки сделки Microsoft с Activision BlizzardКоторая должна состояться через неделю
По имеющимся данным, сделка по приобретению компанией Microsoft компании Activision Blizzard за 69 млрд долларов избежит очередных проверок со стороны Европейского Союза (ЕС), поскольку Европейская комиссия пришла к выводу, что изменения, внесенные для удовлетворения требований Управления по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA), не требуют дополнительных разрешений ЕС.
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Этот шаг открывает путь к скорому завершению сделки при условии ожидаемого одобрения CMA. Microsoft предложила предоставить Ubisoft Entertainment права на распространение продукции Activision на рынке облачных игр, и это предложение получило положительный ответ от CMA.
Если в Европе проблемы с регулированием вроде бы решены, то в США Microsoft все еще сталкивается с юридическими проблемами, поскольку Федеральная торговая комиссия продолжит внутреннее разбирательство против приобретения. Однако ожидается, что это не помешает сделке, срок которой истекает 18 октября.