Еврокомиссия отказалась от повторной проверки сделки Microsoft с Activision Blizzard

Этот шаг открывает путь к скорому завершению сделки при условии ожидаемого одобрения CMA. Microsoft предложила предоставить Ubisoft Entertainment права на распространение продукции Activision на рынке облачных игр, и это предложение получило положительный ответ от CMA.

Если в Европе проблемы с регулированием вроде бы решены, то в США Microsoft все еще сталкивается с юридическими проблемами, поскольку Федеральная торговая комиссия продолжит внутреннее разбирательство против приобретения. Однако ожидается, что это не помешает сделке, срок которой истекает 18 октября.