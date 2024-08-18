Exists представила платформу создания игр с помощью ИИ

Опубликовано 18 августа 2024, 14:47
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Exists представила платформу создания игр с помощью ИИДемонстрация на Gamescom
ИИ-стартап Exists запустил генеративную ИИ-платформу, которая позволит любому человеку создавать высококачественные 3D-игры на основе простых текстовых запросов, не требуя навыков кодирования, пишет VentureBeat.
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Эта платформа, находящаяся в стадии закрытого бета-тестирования, использует запатентованные модели ИИ для автоматизации всего процесса разработки игр, предлагая пользователям “интуитивно понятную облачную экосистему”.
Платформа Exists позволяет пользователям с легкостью генерировать готовые к игре окружение, персонажей и игровые механики. Удобный интерфейс устраняет “барьеры” на пути к разработке игр, делая ее простой, пишут представители компании.
Помимо этого, Exists сотрудничает с ведущими игровыми студиями, чтобы интегрировать свою технологию в существующие игры, что улучшит “пользовательский контент и моддинг”. Платформа будет представлена на выставке Gamescom 2024 в Кельне.