Exists представила платформу создания игр с помощью ИИ

Эта платформа, находящаяся в стадии закрытого бета-тестирования, использует запатентованные модели ИИ для автоматизации всего процесса разработки игр, предлагая пользователям “интуитивно понятную облачную экосистему”.

Платформа Exists позволяет пользователям с легкостью генерировать готовые к игре окружение, персонажей и игровые механики. Удобный интерфейс устраняет “барьеры” на пути к разработке игр, делая ее простой, пишут представители компании.

Помимо этого, Exists сотрудничает с ведущими игровыми студиями, чтобы интегрировать свою технологию в существующие игры, что улучшит “пользовательский контент и моддинг”. Платформа будет представлена на выставке Gamescom 2024 в Кельне.