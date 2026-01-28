Например, файтинги и другие динамичные игры чаще привлекают молодую аудиторию. Молодые игроки, особенно в возрасте от 16 до 24 лет, чаще выбирают игры ради общения и соревнования. Им важны быстрый результат, дух соперничества. Поэтому они чаще отдают предпочтение многопользовательским играм, спортивным симуляторам.

С возрастом мотивация меняется. Взрослые игроки чаще ценят спокойный ритм, понятные правила и возможность играть без стресса. В чем причина? Работа, семья и ограниченное свободное время. Поэтому у людей среднего возраста популярны головоломки, стратегии и казуальные игры.

При этом шутеры остаются универсальным жанром и подходят людям разных возрастов.