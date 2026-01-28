Опубликовано 28 января 2026, 14:241 мин.
Файтинги для молодежи, стратегии — «старичкам»: эксперт об игровых предпочтенияхКаков ваш «игровой» возраст
Видеоигры давно перестали быть развлечением только для детей. Средний возраст игрока сегодня, если верить статистике — около 41 года. По словам директора по стратегии RuStore Екатерины Резвых, игровые вкусы действительно меняются с возрастом. Это заметно в выборе жанров, темпе игры и общем подходе к геймплею.
Например, файтинги и другие динамичные игры чаще привлекают молодую аудиторию. Молодые игроки, особенно в возрасте от 16 до 24 лет, чаще выбирают игры ради общения и соревнования. Им важны быстрый результат, дух соперничества. Поэтому они чаще отдают предпочтение многопользовательским играм, спортивным симуляторам.
С возрастом мотивация меняется. Взрослые игроки чаще ценят спокойный ритм, понятные правила и возможность играть без стресса. В чем причина? Работа, семья и ограниченное свободное время. Поэтому у людей среднего возраста популярны головоломки, стратегии и казуальные игры.
При этом шутеры остаются универсальным жанром и подходят людям разных возрастов.