Фанат Call of Duty взломал аккаунт разработчика и начал отдавать приказы по игре

Также взломщик опубликовал серию сообщений с нецензурной бранью. Основной твит от хакера-фаната игры звучал так: ««Activision, удалите SBMM (прим. Skill Based Matchmaking). Вы портите игру, над которой я столько работал».

В конце концов Twitter заблокировал аккаунт Флейма. Разработчик уже получил доступ к своему профилю снова и удалил провокационные сообщения. Впрочем, твит с предложением удалить матчмейкинг успел собрать более 6 тысяч лайков. То есть пользователи социальной сети явно поддерживают эту идею.