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Сегодня 16:30
Фанат Call of Duty взломал аккаунт разработчика и начал отдавать приказы по игре
Попросил убрать матчмейкинг
Twitter-аккаунт разработчика Call of Duty: Black Ops Cold War Тони Флейма взломали. Неизвестный обратился от имени специалиста к Activision с просьбой удалить из шутера систему подбора игроков по уровню игры.
Также взломщик опубликовал серию сообщений с нецензурной бранью. Основной твит от хакера-фаната игры звучал так: ««Activision, удалите SBMM (прим. Skill Based Matchmaking). Вы портите игру, над которой я столько работал».
В конце концов Twitter заблокировал аккаунт Флейма. Разработчик уже получил доступ к своему профилю снова и удалил провокационные сообщения. Впрочем, твит с предложением удалить матчмейкинг успел собрать более 6 тысяч лайков. То есть пользователи социальной сети явно поддерживают эту идею.