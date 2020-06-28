Фанат нарисовал карту для неанонсированной GTA VI

Карту создал пользователь Reddit с ником WilliamBlakeBlake. Он изобразил на ней множество реальных мест, а также выдуманные населённые пункты. Сообщается, что WilliamBlakeBlake хочет узнать, сможет ли грядущая консоль PlayStation 5 отобразить столь масштабную карту. Впрочем, проблемой для её реализации может стать просто-напросто нехватка контента для мира игры.

Напомним, про GTA VI на данный момент известно не так много. В сообществе говорят, что игра ещё не готова. А Rockstar Games недавно анонсировала лишь ремастер GTA V для PlayStation 5. Он выйдет в 2021 году. Не исключено, что GTA VI мы не увидим ещё несколько лет.