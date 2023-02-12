Фанат перенёс культовую игру Fallout на смартфоны и компьютеры Mac

19:21, 12 февраля 2023
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Фанат перенёс культовую игру Fallout на смартфоны и компьютеры MacЯдерная пустошь всё ближе
Разработчик опубликовал версию первой игры серии с открытым исходным кодом. Это позволит запустить культовую RPG на Android, iOS и компьютерах с macOS.
Фото: Epic Games Store
Разработчик Александр Баталов опубликовал билд Community Edition на GitHub. Это полноценная первая часть Fallout, но с открытым исходным кодом и улучшениями от фанатского сообщества.
Также Баталов подробно рассказал, как установить этот билд на смартфоны и компьютеры. При этом для запуска игры необходима купленная версия игры в Steam или GOG.
В будущем разработчик планирует добавить в первую Fallout часть возможностей из второй части для более комфортной игры.