Фанат перенёс культовую игру Fallout на смартфоны и компьютеры Mac

Разработчик Александр Баталов опубликовал билд Community Edition на GitHub. Это полноценная первая часть Fallout, но с открытым исходным кодом и улучшениями от фанатского сообщества.

Также Баталов подробно рассказал, как установить этот билд на смартфоны и компьютеры. При этом для запуска игры необходима купленная версия игры в Steam или GOG.

В будущем разработчик планирует добавить в первую Fallout часть возможностей из второй части для более комфортной игры.