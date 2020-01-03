Фанатку Skyrim сделают персонажем игры

На YouTube опубликовали ролик, в котором показали персонажа Ширли. О том, что бабушка появится в любимой игре стало известно ещё весной. Сейчас женщине 83 года, и она уже в течение четырёх лет стримит Skyrim.

В игре Ширли будет одним из компаньонов протагониста. Бабушка дала согласие на разработку модификации, а также сама озвучила своего персонажа. С Ширли можно будет выполнить уникальные задания. Она — классический варвар в лёгкой броне и с двуручным оружием. Использует также лук и стрелы.

Сообщается, что мод с Ширли будет доступен для классической версии Skyrim и для Special Edition. Выход ожидается в начале этого года.