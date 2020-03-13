Игра Pokémon Go с дополненной реальностью была очень популярной в 2016 году. Люди тогда активно охотились за покемонами и делились результатами с другими. Некоторые врачи не могли нарадоваться на игру — из-за неё пользователи стали вести более активный образ жизни, ведь суть приложения в том, чтобы постоянно перемещаться от локации к локации. Теперь же пандемия коронавирусной инфекции заставила разработчиков изменить концепцию. Фанатов Pokémon Go избавили от необходимости выходить из дома в поисках покемонов.