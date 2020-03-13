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Фанатов Pokémon Go избавили от необходимости выходить из дома в поисках покемонов
Всё из-за пандемии
Игра Pokémon Go с дополненной реальностью была очень популярной в 2016 году. Люди тогда активно охотились за покемонами и делились результатами с другими. Некоторые врачи не могли нарадоваться на игру — из-за неё пользователи стали вести более активный образ жизни, ведь суть приложения в том, чтобы постоянно перемещаться от локации к локации. Теперь же пандемия коронавирусной инфекции заставила разработчиков изменить концепцию. Фанатов Pokémon Go избавили от необходимости выходить из дома в поисках покемонов.
Сообщается, что разработчики расширили зоны обитания покемонов. Теперь пользователь может их встретить даже на кухне. Кроме того, создатели игры удешевили приманки для покемонов — их продают со скидкой в 99%, а эффект длится почти час.
Разработчики отметили, что изменения направлены на повышение безопасности пользователей.