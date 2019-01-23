Фанаты Quake II показали, как игра будет выглядеть с трассировкой лучей

Энтузиасты продемонстрировали весь потенциал трассировки лучей в реальном времени на культовой игре — шутере Quake II, выпущенном в 1997 году.

Для этого был создан специальный мод под названием Q2VKPT. В игре с активированной трассировкой лучей NVIDIA RTX заметна разительная разница в качестве видео. В трёхминутном ролике можно увидеть, насколько эффективно технология NVIDIA справляется с оживлением сцен, включая отблески лам на полу и реалистичные взрывы, отражения в воде и тому подобное.

По словам авторов Q2VKPT, в моде всё освещение просчитывается с помощью технологии RTX. Этим он отличается от Battlefield V, где используется гибридный метод и добавляется отрисовка отражений поверх картинки с помощью обычных технологий.