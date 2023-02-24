Фантазия бесконечна: Doom запустили внутри детальки LEGO

Doom запускали уже много на чём: ёлочной игрушке, шоколадном баточник, тесте на беременность и т.д. Теперь дошло и до детальки LEGO.

Элементы управления кубиком Lego с Doom интуитивно понятны. Инженер добавил небольшой акселерометр к своей крохотной компьютерной системе, что позволило ему перемещаться внутри игры, просто наклоняя кубик. Всё это работает на миниатюрном микроконтроллере Raspberry Pi RP2040. Также там есть крошечная 0,42-дюймовая одноцветная OLED-панель.