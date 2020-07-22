Фаталити в фильме по Mortal Kombat будут такими же жестокими, как в игре

Об этом сообщил Льюис Тан. По его словам, на съёмках были дни, когда актёр испытывал реальное отвращение. Остальные исполнители ролей «не сдерживали себя».

Тан также отметил, что премьера фильма планируется на 15 января 2021 года. В скором времени фанаты уже смогут посмотреть трейлер.

О фильме известно, что за его создание отвечает студия Warner Bros., режиссёром является Саймон Маккуойд. Рейтинг картины будет «18+». Сюжет пока неизвестен.

Ранее сценарист фильма Грег Руссо писал в Twitter, что фаталити из игры «наконец-то появятся на большом экране».