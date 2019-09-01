Ferra
Игры
Сегодня 15:08

Феминистка довела разработчика игр до самоубийства

По крайней мере, так считают пользователи сети и журналисты
Сестра разработчика Алека Холовки (Alec Holowka), одного из авторов игры Night in the Woods, сообщила о его смерти. Незадолго до этого инди-разработчица и феминистка Зои Куинн (Zoë Quinn ) публично обвинила Холовку в изнасиловании, а другие авторы Night in the Woods отстранили его от работы над проектом.

Сестра рассказала, что «Алек был жертвой жестокого обращения и всю жизнь боролся с расстройствами личности и настроения». Она отметила, что её брат может и наносил кому-то вред, но глубоко внутри был добрым человеком.

После этой новости игровое сообщество кинулось обвинять Зои Куинн в доведении до самоубийства. Сама Куинн почти сразу после сообщения сестры Холовки удалила свой аккаунт в твиттере.

Девушка известна в гейм-индустрии скандалами на почве сексизма в играх. 27 августа она рассказала, что Алекс насиловал её и удерживал в квартире около месяца.

Самое читаемое