Феминистка довела разработчика игр до самоубийства

Сестра разработчика Алека Холовки (Alec Holowka), одного из авторов игры Night in the Woods, сообщила о его смерти. Незадолго до этого инди-разработчица и феминистка Зои Куинн (Zoë Quinn ) публично обвинила Холовку в изнасиловании, а другие авторы Night in the Woods отстранили его от работы над проектом.