Феминистка довела разработчика игр до самоубийства

Сестра рассказала, что «Алек был жертвой жестокого обращения и всю жизнь боролся с расстройствами личности и настроения». Она отметила, что её брат может и наносил кому-то вред, но глубоко внутри был добрым человеком.

После этой новости игровое сообщество кинулось обвинять Зои Куинн в доведении до самоубийства. Сама Куинн почти сразу после сообщения сестры Холовки удалила свой аккаунт в твиттере.

Девушка известна в гейм-индустрии скандалами на почве сексизма в играх. 27 августа она рассказала, что Алекс насиловал её и удерживал в квартире около месяца.