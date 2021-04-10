Игры
Сегодня в 18:10
FIFA, Battlefield и другие игры EA продаются с большими скидками
До 20 апреля
В цифровом магазине компании Electronic Arts началась распродажа со скидками до 90%. Она продлится до 20 апреля. В акции участвуют FIFA, Battlefield и другие игры EA.
FIFA 21 в рамках акции получили снижение цены на 70%. Теперь она стоит 1400 рублей.
Симулятор жизни The Sims 4 тоже подешевел. Его можно купить с 75-процентной скидкой за 500 рублей. Многочисленные дополнения к игре тоже получили скидки.
Battlefield V предлагают за 938 рублей вместо 2499 рублей.
«Звёздные Войны Джедаи: Павший Орден» продаётся со скидкой 38%. Сейчас игру можно купить за 1562 рубля.
Игра про выживание на борту космического корабля с зомби Dead Space получила ту самую 90-процентную скидку и стоит каких-то 100 рублей вместо 1000.
Все предложения распродажи доступны по этой ссылке.