Игры
Сегодня 20:31
FIFA, Battlefield, NFS и другие игры EA распродают со скидками до 90%
До 1 декабря
Цифровой магазин Electronic Arts Origin присоединился к «Чёрной пятнице». До 1 декабря можно купить игры издательства со скидками до 90%.
На FIFA 21, например, действует скидка 56% — на «чемпионское» издание. Его можно купить за 1969 рублей вместо 4499.
Need for Speed Heat предлагают со скидкой 67% за 1166 рублей вместо 3499.
Например, Battlefield 1 по эпохе Первой мировой войны стоит всего 400 рублей вместо тысячи. Battlefield 4 оценён в такую же сумму — это скидка 75%.
В распродаже, конечно, участвуют игры The Sims 4. Стандартное издание стоит 250 рублей вместо двух тысяч. Различные дополнения тоже получили скидки.
Со всем списком игр можно ознакомиться по этой ссылке.