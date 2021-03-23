ФИФА в 2020 году заработала больше на играх и фильмах, чем на реальном футболе

Согласно отчёту ФИФА, за 2020 год федерация заработала $267 млн. $159 млн из них ФИФА получила за лицензирование. В документе также отмечается, что ключевой продукцией в сегменте лицензирования были игры. Речь, конечно, о симуляторах от EA. Интересно, что доход оказался на 7% выше прогноза.

В прошлом году пандемия коронавируса ограничила проведение больших турниров в обычном режиме. А вот в декабре 2020 в режиме FIFA Ultimate Team был зафиксирован рекорд по числу ежедневных активных пользователей.