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ФИФА в 2020 году заработала больше на играх и фильмах, чем на реальном футболе
Всё из-за пандемии
Международная федерация футбола (ФИФА) раскрыла свой доходы за 2020 год. Как оказалось, за этот период ФИФА заработала больше денег на лицензировании игр и фильмов, чем, собственно, на реальном футболе.
Согласно отчёту ФИФА, за 2020 год федерация заработала $267 млн. $159 млн из них ФИФА получила за лицензирование. В документе также отмечается, что ключевой продукцией в сегменте лицензирования были игры. Речь, конечно, о симуляторах от EA. Интересно, что доход оказался на 7% выше прогноза.
В прошлом году пандемия коронавируса ограничила проведение больших турниров в обычном режиме. А вот в декабре 2020 в режиме FIFA Ultimate Team был зафиксирован рекорд по числу ежедневных активных пользователей.