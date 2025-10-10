Фильм по Minecraft получит сиквел

Для смотревших первую часть (и тех, кто не видел) напомним синопсис.

Несколько лет назад офисный сотрудник Стив с помощью волшебных артефактов оказался в сказочной стране, где все кубическое и можно создавать разные вещи. Он нашел там счастье и четвероногого друга, но попал в плен к злой колдунье Малгоше — предводительнице армии боевых свиней. Некоторое время спустя из-за тех же артефактов в кубическую страну попадают ещё четверо: геймер-неудачник среднего возраста, технически одаренный мальчик, его старшая сестра и их риелторша. Не погибнуть от лап появившихся ночью зомби им помогает освобожденный Стив, и теперь всей компании предстоит пройти настоящий квест и противостоять ненавидящей творчество коварной Малгоше.

Оригинальная часть стала огромным успехом: она собрала рекордный для фильма по видеоигре бокс-офис в США в первый уикенд и стала вторым по кассовым сборам фильмом этого года, заработав почти 1 миллиард долларов.