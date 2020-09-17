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Физическую фигурку Марио превратили в контроллер для управления игрой
Почти как кукла вуду Марио
Хакер смог превратить физическую фигурку Марио в контроллер для управления одноимённой игрой. Игрок может просто двигать куклой, а персонаж на экране будет прыгать через препятствия.
Хакер использовал фигурку Марио, которая вышла в наборе Lego Super Mario ранее в этом году. Пользователь может совершать с помощью куклы соответствующие движения и передвигаться в игре, а также запускать огненные шары.
Это удалось сделать благодаря тому, что фигурка Марио содержит электронные компоненты. Она оснащена акселерометром, гироскопом, датчиком Bluetooth и др. Хакер перехватил сигналы, которые фигурка Марио отправляла через Bluetooth, и включил их в элементы управления эмулятором.
Вся настройка заняла у разработчика около четырёх часов. Самым сложным для него было разобраться в протоколе Bluetooth.