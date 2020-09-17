Физическую фигурку Марио превратили в контроллер для управления игрой

Хакер использовал фигурку Марио, которая вышла в наборе Lego Super Mario ранее в этом году. Пользователь может совершать с помощью куклы соответствующие движения и передвигаться в игре, а также запускать огненные шары.

Это удалось сделать благодаря тому, что фигурка Марио содержит электронные компоненты. Она оснащена акселерометром, гироскопом, датчиком Bluetooth и др. Хакер перехватил сигналы, которые фигурка Марио отправляла через Bluetooth, и включил их в элементы управления эмулятором.

Вся настройка заняла у разработчика около четырёх часов. Самым сложным для него было разобраться в протоколе Bluetooth.