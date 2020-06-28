Флаг государства южных штатов США в играх приравняли к свастике

Речь идёт о флаге Конфедерации — флаге Конфедеративных Штатов Америки, которые были де-факто независимым государством. Состояло оно из южных рабовладельческих штатов, вышедших из состава США. Сейчас использование символов Конфедерации вызывает споры из-за ассоциаций с расизмом и рабством. Однако некоторые люди связывают спорные символы с исторической памятью.

Теперь же флаг Конфедерации стоит в одном ряду со свастикой, рунами SS и другими подобными эмблемами. А официальный аккаунт игр Forza уже заявил, что использование флага Конфедерации при оформлении автомобилей будет караться баном.

Данный символ также нельзя ставить на аватарку профиля Xbox.