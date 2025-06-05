Fortnite на Switch 2 получит 60 fps, улучшенную графику и поддержку мыши

Игра теперь будет работать при 60 кадрах в секунду — в два раза быстрее, чем раньше. Повышено и разрешение: до 2176 × 1224 в док-режиме и до 1600 × 900 в портативном, улучшены прорисовка, тени, текстуры и вода.

Кроме графики, Fortnite получит поддержку новых функций Switch 2 — голосового чата GameChat и управления мышью через Joy-Con 2. Поддержка мыши появится 7 июня, одновременно с завершением текущего Star Wars-сезона и ивентом «Саботаж Звезды Смерти».

Хотя на других платформах все эти улучшения давно стали нормой, для Switch это настоящий прорыв: раньше Fortnite выглядел и игрался на ней весьма посредственно.

Теперь же опыт станет гораздо приятнее — особенно для тех, кто любит играть с друзьями и хочет комфортный мультиплеер на портативной консоли.