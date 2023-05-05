Fortnite стал олимпийским видом спорта

Зрители смогут увидеть «лучших в мире стрелков в виртуальном спорте» в действии. Соревнования пройдут во время недели Olympic esport в Сингапуре, в центре которой - первые очные финалы серии соревнований 2023 года. Международный олимпийский комитет также открыл продажу билетов на соревнования, цена которых начинается от $7,50 за один день или $15 за три дня соревнований, начиная с 23 июня.

Добавление Fortnite является частью усилий Комитета по развитию виртуального спорта и налаживанию связей с сообществом видеоигр, при этом сохраняя акцент на «мирном соревновании».