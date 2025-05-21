Fortnite вернулась в App Store после удаления пять лет назад

Опубликовано 21 мая 2025, 16:091 мин.
Fortnite вернулась в App Store после удаления пять лет назадАмериканский
Популярная игра в жанре «королевской битвы» Fortnite снова доступна в американском App Store спустя пять лет после своего удаления. Возвращение стало возможным благодаря решению суда, которое изменило правила Apple в отношении платежных систем в приложениях.
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Конфликт между Epic Games, разработчиком Fortnite, и Apple начался в 2020 году, когда Epic попыталась обойти комиссию App Store, внедрив собственную платежную систему. Apple удалила игру из магазина, что привело к затяжной судебной тяжбе. В результате суд обязал Apple разрешить разработчикам направлять пользователей к альтернативным способам оплаты, запретив взимать комиссии за транзакции вне приложений.
После решения суда Epic Games повторно подала заявку на размещение Fortnite в App Store, но столкнулась с задержками в одобрении. Компания даже обвинила Apple в намеренном блокировании игры. Однако теперь Fortnite официально вернулась на iOS в США.