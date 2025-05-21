Fortnite вернулась в App Store после удаления пять лет назад

Конфликт между Epic Games, разработчиком Fortnite, и Apple начался в 2020 году, когда Epic попыталась обойти комиссию App Store, внедрив собственную платежную систему. Apple удалила игру из магазина, что привело к затяжной судебной тяжбе. В результате суд обязал Apple разрешить разработчикам направлять пользователей к альтернативным способам оплаты, запретив взимать комиссии за транзакции вне приложений.

После решения суда Epic Games повторно подала заявку на размещение Fortnite в App Store, но столкнулась с задержками в одобрении. Компания даже обвинила Apple в намеренном блокировании игры. Однако теперь Fortnite официально вернулась на iOS в США.