Французы готовят жестокую игру о выживании во время чумы

Студия Asobo Studio и компания Focus Home Interactive опубликовали большой видеоролик, рассказывающий о готовящейся к выходу игре A Plague Tale: Innocence.

Это игра в жанре приключенческого боевика на средневековую тематику. Антураж в игре весьма реалистичен, а сюжет добавляет трагизма. Разработчики специально подчёркивают, что игра жестокая, со множеством сцен насилия.

Во Франции 14 века пятнадцатилетния Амиция и её пятилетний брат Гуго пытаются спастись от инквизиции и выжить на фоне эпидемии чумы. Им предстоит научиться виртуозно прятаться, избегать полчищ крыс и объединять силы с другими сиротами.

Релиз A Plague Tale: Innocence запланирован на 14 мая 2019 года на платформах Windows, PlayStation 4 и Xbox One.