GameScent решила дополнить компьютерные игры… запахами

Эти ароматы могут быть очень сильными. В демонстрационном ролике на конференции Game Developers Conference GameScent был использован в паре с Far Cry 6, что наглядно продемонстрировало запах взрывов и горящей резины, отмечают тестировщики. К счастью, двухминутный таймер предотвращает постоянную обонятельную атаку. Однако рекомендуется размещать устройство подальше от игровой зоны. Если мягкие варианты, такие как «Лес», дают приятный эффект освежителя воздуха, то чувствительные к запахам люди могут обнаружить, что более сильные ароматы, такие как «Гоночные автомобили», вызывают головную боль.

В ближайший год компания планирует выпустить 30−40 дополнительных ароматов. На вопрос об использовании собственных эфирных масел представитель компании признался, что это может сработать, но может засорить устройство.