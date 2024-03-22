GameScent решила дополнить компьютерные игры… запахами
Недавно представленный GameScent вызвал как интригу, так и скептицизм. Устройство функционирует путем захвата звука через адаптер и приложение во время игры. Затем этот звук анализируется «инновационным искусственным интеллектом» компании, который запускает выделение соответствующих запахов из шестиугольного устройства. GameScent совместим с консолями, ПК и VR-установками и вмещает шесть ароматов одновременно. В стартовую линейку входят «Перестрелка», «Взрыв», «Лес», «Шторм», «Гоночные автомобили» и «Чистый воздух».
Эти ароматы могут быть очень сильными. В демонстрационном ролике на конференции Game Developers Conference GameScent был использован в паре с Far Cry 6, что наглядно продемонстрировало запах взрывов и горящей резины, отмечают тестировщики. К счастью, двухминутный таймер предотвращает постоянную обонятельную атаку. Однако рекомендуется размещать устройство подальше от игровой зоны. Если мягкие варианты, такие как «Лес», дают приятный эффект освежителя воздуха, то чувствительные к запахам люди могут обнаружить, что более сильные ароматы, такие как «Гоночные автомобили», вызывают головную боль.
В ближайший год компания планирует выпустить 30−40 дополнительных ароматов. На вопрос об использовании собственных эфирных масел представитель компании признался, что это может сработать, но может засорить устройство.