Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Игры
Опубликовано 22 марта 2024, 19:35
1 мин.

GameScent решила дополнить компьютерные игры… запахами

Забудьте о тактильной отдаче и причудливых контроллерах — новый стартап стремится совершить «революцию» в погружении в игру с помощью запахов. GameScent — устройство, использующее ИИ и эфирные масла для придания видеоиграм запахов в реальном времени.

Недавно представленный GameScent вызвал как интригу, так и скептицизм. Устройство функционирует путем захвата звука через адаптер и приложение во время игры. Затем этот звук анализируется «инновационным искусственным интеллектом» компании, который запускает выделение соответствующих запахов из шестиугольного устройства. GameScent совместим с консолями, ПК и VR-установками и вмещает шесть ароматов одновременно. В стартовую линейку входят «Перестрелка», «Взрыв», «Лес», «Шторм», «Гоночные автомобили» и «Чистый воздух».

GameScent решила дополнить компьютерные игры… запахами
© GameScent

Эти ароматы могут быть очень сильными. В демонстрационном ролике на конференции Game Developers Conference GameScent был использован в паре с Far Cry 6, что наглядно продемонстрировало запах взрывов и горящей резины, отмечают тестировщики. К счастью, двухминутный таймер предотвращает постоянную обонятельную атаку. Однако рекомендуется размещать устройство подальше от игровой зоны. Если мягкие варианты, такие как «Лес», дают приятный эффект освежителя воздуха, то чувствительные к запахам люди могут обнаружить, что более сильные ароматы, такие как «Гоночные автомобили», вызывают головную боль.

В ближайший год компания планирует выпустить 30−40 дополнительных ароматов. На вопрос об использовании собственных эфирных масел представитель компании признался, что это может сработать, но может засорить устройство.

Источник:Wired
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Запах
,
#игры