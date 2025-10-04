Игры
Опубликовано 04 октября 2025, 16:30
GameStop стал троллить Microsoft после повышения цен Xbox Game Pass до $30

Магазин и подписку будет продавать по старым ценам. Пока
Microsoft вчера вызвала недовольство игроков после повышения стоимости подписки Xbox Game Pass Ultimate с $19,99 до $29,99 в месяц. Пользователи сразу начали жаловаться в соцсетях, а сайт Microsoft даже кратковременно «упал» из-за большого количества желающих отменить подписку. На этом фоне GameStop присоединился к обсуждению, разместив в социальных сетях мемы и напомнив, что у него по-прежнему продаются карты Game Pass по старой цене $19,99.
Такой ход стал одновременно и маркетинговой стратегией для поднятия собственного рейтинга, и способом привлечь недовольных подписчиков, желающих сэкономить, пишут СМИ. Они же предупреждают, что новые поставки в GameStop уже будут идти по обновленной цене — старые карты активации надолго не задержатся.

Microsoft попыталась смягчить недовольство, добавив к Game Pass новые бонусы, включая доступ к Ubisoft+ и Fortnite Crew. Но для многих постоянных подписчиков это не оправдывает резкий скачок до $30.

Ключевой вопрос — не приведет ли повышение цены к переходу игроков к конкурентам, например, PlayStation Plus.

Источник:notebookcheck
Автор:Максим Многословный
