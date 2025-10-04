GameStop стал троллить Microsoft после повышения цен Xbox Game Pass до $30

Microsoft попыталась смягчить недовольство, добавив к Game Pass новые бонусы, включая доступ к Ubisoft+ и Fortnite Crew. Но для многих постоянных подписчиков это не оправдывает резкий скачок до $30.

Ключевой вопрос — не приведет ли повышение цены к переходу игроков к конкурентам, например, PlayStation Plus.