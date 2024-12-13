GameStop вернул в продажу дисководы к PS5, но только для членов «элитного клуба»

Членство в программе GameStop Pro стоит 25 долларов в год и дает такие преимущества, как приветственное вознаграждение в размере 5 долларов, кэшбек на два процента, бесплатная доставка, эксклюзивные скидки.

Хотя для PS5 Pro и Digital Edition дисковод чаще не требуется, он даёт возможность использования физических копий игр, особенно если вы не верите, что цифровые копии дисков компании дают вам навсегда.

Интересно, что для первоначальной установки дисковода требуется подключение к Интернету.