Гарнитура Vision Pro получит ещё три игры из Apple Arcade

Опубликовано 17 февраля 2024, 18:00
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Гарнитура Vision Pro получит ещё три игры из Apple ArcadeНекоторые разрабатываются специально под ОС гарнитуры
Гарнитура Vision Pro получит три новые игры из сервиса подписки Apple Arcade, в том числе Spire Blast в пространственном режиме.
На сегодняшний день в Apple Arcade доступно 250 игр, из которых 12 — пространственные, разработанные специально для visionOS.
Касательно трёх новых игр из Apple Arcade, которые станут доступны в гарнитуре, речь идёт об известных аркадах и приключенческих проектах: Alto's Odyssey: The Lost City by Land & Sea / Snowman, Gibbon: Beyond the Trees от Broken Rules, Spire Blast от Orbital Knight.