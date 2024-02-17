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Игры
Опубликовано 17 февраля 2024, 18:00
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Гарнитура Vision Pro получит ещё три игры из Apple Arcade

Некоторые разрабатываются специально под ОС гарнитуры
Гарнитура Vision Pro получит три новые игры из сервиса подписки Apple Arcade, в том числе Spire Blast в пространственном режиме.

На сегодняшний день в Apple Arcade доступно 250 игр, из которых 12 — пространственные, разработанные специально для visionOS.

Касательно трёх новых игр из Apple Arcade, которые станут доступны в гарнитуре, речь идёт об известных аркадах и приключенческих проектах: Alto's Odyssey: The Lost City by Land & Sea / Snowman, Gibbon: Beyond the Trees от Broken Rules, Spire Blast от Orbital Knight.

Источник:9to5mac
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#аркада
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#гарнитура
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#Vision Pro
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#Apple