Где предзаказать недоконсоль PlayStation Portal

Предварительные заказы на PlayStation Portal уже открыты в США, Великобритании, Бельгии и некоторых других странах, с которыми вы можете ознакомится на сайте компании. Другие розничные магазины начнут принимать предварительные заказы 29 сентября.

PlayStation Portal оснащен восьмидюймовым ЖК-экраном и поддерживает разрешение до 1080p и частоту 60 кадров в секунду. Кроме того, с обеих сторон устройства расположены контроллеры, аналогичные беспроводному контроллеру DualSense для PS5.

PlayStation Portal не поддерживает Bluetooth, но поддерживает фирменную беспроводную технологию PlayStation Link. Это означает, что его можно подключить к готовящимся к выпуску наушникам Pulse Explore и гарнитуре Pulse Elite. Также имеется 3,5-мм разъем для наушников, если вы предпочитаете проводную гарнитуру или наушники.