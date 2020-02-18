Геймер предложил своей девушке выйти за него замуж с помощью игры Metro Exodus

Так, они сообщили, что буквально перед выходом продолжения серии игры под названием Sam's Story, к ним с интересной просьбой обратился фанат по имени Александр. Геймер сообщил, что планирует предложить своей девушке по имени Фанни выйти за него замуж, однако сделать он это хотел бы именно с помощью игры. Разработчики помогли Александру осуществить его задумку, разместив его предложение на одной из локаций постапокалиптического Владивостока.

”Перед релизом Metro Exodus — Sam's Story, один из фанатов обратился с особой просьбой о помощи — как раз ко Дню Святого Валентина. Сегодня мы рады сказать, что она сказала “Да!” Поздравляем Фанни и Александра! Желаем вам всего наилучшего в жизни!”, - поделились представители 4A Games.