Геймерам в США предрекли «страдания»: новые тарифы Трампа встанут им в копеечку

Опубликовано 11 ноября 2024, 05:151 мин.
Геймерам в США предрекли «страдания»: новые тарифы Трампа встанут им в копеечкуМогут сделать игровые технологии значительно дороже
Предлагаемые Дональдом Трампом тарифы на китайский импорт могут привести к значительному росту цен на игровые устройства, как следует из исследования Ассоциации потребительских технологий (CTA) США. Трамп предлагает ввести тариф в 60% на китайские товары с целью вернуть производство в США. Однако, как предупреждает CTA, производство может просто перейти в другие страны с более низкими затратами.
По данным аналитиков, американские потребители могут столкнуться с резким ростом цен на игровую и другую технику. Например, игровые консоли, такие как PS5 Pro, могут начать стоить почти $ 1,000 из-за предполагаемого увеличения цены на 40%, а высокопроизводительные видеокарты могут подорожать с $ 900 до примерно $ 1,300. Кроме того, цены на ноутбуки и планшеты могут вырасти на 46%, а на смартфоны — на 26%.