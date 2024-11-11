Игры
Опубликовано 11 ноября 2024, 05:15
1 мин.

Геймерам в США предрекли «страдания»: новые тарифы Трампа встанут им в копеечку

Могут сделать игровые технологии значительно дороже
Предлагаемые Дональдом Трампом тарифы на китайский импорт могут привести к значительному росту цен на игровые устройства, как следует из исследования Ассоциации потребительских технологий (CTA) США. Трамп предлагает ввести тариф в 60% на китайские товары с целью вернуть производство в США. Однако, как предупреждает CTA, производство может просто перейти в другие страны с более низкими затратами.
Геймерам в США предрекли «страдания»: новые тарифы Трампа встанут им в копеечку
© Ferra

По данным аналитиков, американские потребители могут столкнуться с резким ростом цен на игровую и другую технику. Например, игровые консоли, такие как PS5 Pro, могут начать стоить почти $ 1,000 из-за предполагаемого увеличения цены на 40%, а высокопроизводительные видеокарты могут подорожать с $ 900 до примерно $ 1,300. Кроме того, цены на ноутбуки и планшеты могут вырасти на 46%, а на смартфоны — на 26%.

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
Теги:
#сша
,
#Китай
,
#тариф