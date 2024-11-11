Геймерам в США предрекли «страдания»: новые тарифы Трампа встанут им в копеечку

По данным аналитиков, американские потребители могут столкнуться с резким ростом цен на игровую и другую технику. Например, игровые консоли, такие как PS5 Pro, могут начать стоить почти $ 1,000 из-за предполагаемого увеличения цены на 40%, а высокопроизводительные видеокарты могут подорожать с $ 900 до примерно $ 1,300. Кроме того, цены на ноутбуки и планшеты могут вырасти на 46%, а на смартфоны — на 26%.