Игры
Сегодня 20:40
Геймеров из России лишили общения голосом в онлайн-игре
Речь о новом шутере Valorant
Игроков из России лишили общения голосом в онлайн-игре Valorant — новом проекте Riot Games. Причиной тому стали «неопределённости в нормативно-правовой среде».
Об этом сообщили сами разработчики Valorant. На территории России голосовой чат в игре будет недоступен. Хотя игроки из Беларуси, Казахстана и Украины такую возможность получат.
Журналисты предполагают, что дело может быть в «пакете Яровой» — законах, по которым интернет-компании должны хранить записи пользователей. В 2018 году по той же причине убрали голосовой чат из League of Legends.
Valorant — это многопользовательский соревновательный тактический шутер. Упор в нём делается на точность стрельбы. Однако у каждого персонажа есть оружие и уникальный набор умений. Релиз игры для ПК ожидается летом.