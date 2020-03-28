Геймеров из России лишили общения голосом в онлайн-игре

Об этом сообщили сами разработчики Valorant. На территории России голосовой чат в игре будет недоступен. Хотя игроки из Беларуси, Казахстана и Украины такую возможность получат.

Журналисты предполагают, что дело может быть в «пакете Яровой» — законах, по которым интернет-компании должны хранить записи пользователей. В 2018 году по той же причине убрали голосовой чат из League of Legends.

Valorant — это многопользовательский соревновательный тактический шутер. Упор в нём делается на точность стрельбы. Однако у каждого персонажа есть оружие и уникальный набор умений. Релиз игры для ПК ожидается летом.