Геймеров начали призывать поддержать движение за темнокожих

Bungie сделала заявление в честь Juneteenth (прим. день освобождения рабов). Компания напомнила, что поддерживает борьбу с расизмом, и призвала игроков присоединиться к ней.

Также во время одной из трансляций Bungie молчала в течение 8 минут 46 секунд, чтобы почтить память афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб во время задержания полицейским в Миннеаполисе. Кроме того, с 23 июня в магазине Bungie стартует продажа значка с лозунгом «Black Lives Matter». Все его покупатели получат эмблему для Destiny 2 «Пусть вас услышат». Отмечается, чтобы прибыль от продаж пойдёт одной некоммерческой организации.