Геймеры назвали негативные изменения в играх за последние десять лет

В опросе участвовали 2120 человек. Меньше половины из них — 47% — согласились с тем, что игры становятся лучше. 21% геймеров заявили, что всё стало лишь хуже, а 32% отметили, что за десять лет ничего не изменилось.

Игроки отдельно назвали аспекты в играх, которые без сомнения стали лучше. Это:

графика (примеры: Red Dead Redemption 2, Uncharted 4: A Thief’s End, The Last of Us: Part II);

геймплей («Ведьмак 3», The Legend of Zelda: Breath of the Wild, DOOM Eternal);

сетевые возможности (Call of Duty: Warzone, Fortnite, Destiny 2);

увеличение числа героев женщин (Shadow of the Tomb Raider, Horizon Zero Dawn, The Last of Us: Part II);

масштабность («Ведьмак 3», Red Dead Redemption II, Assassin’s Creed: Odyssey).

Что касается негативных изменений, то тут игроки назвали внедрение социальных и политических тем, микротранзакции и лутбоксы, сырые релизы и недостаток контента. В качестве примеров игр с навязчивой социальной повесткой упомянули Borderlands 3 и The Last of Us Part II.