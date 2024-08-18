Геймеры «восстали» против Activision после запрета на релиз мода для Call of Duty

Мод H2M был проектом «мечты», разработанным группой добровольцев, и требовал от игроков наличия базовой игры, продажи которой в Steam резко возросли перед запланированным запуском мода. Разочарование сообщества можно отследить по отзывам: Modern Warfare Remastered получила в Steam «подавляюще негативные» отзывы, игроки требуют возврата денег.

Решение Activision было широко раскритиковано сообществом как «недальновидный шаг», который «наносит ущерб репутации компании и отталкивает ее игроков».