Геймеры «восстали» против Activision после запрета на релиз мода для Call of Duty

Опубликовано 18 августа 2024, 02:15
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Геймеры «восстали» против Activision после запрета на релиз мода для Call of DutyТак победят… или нет
Activision потребовала прекращения деятельности создателей мода H2M для Call of Duty: Modern Warfare Remastered. Мод, добавляющий контент из многопользовательского режима Modern Warfare 2 в Modern Warfare Remastered, был запланирован к выпуску всего за день до того, как Activision отменила его.
© Activision
Мод H2M был проектом «мечты», разработанным группой добровольцев, и требовал от игроков наличия базовой игры, продажи которой в Steam резко возросли перед запланированным запуском мода. Разочарование сообщества можно отследить по отзывам: Modern Warfare Remastered получила в Steam «подавляюще негативные» отзывы, игроки требуют возврата денег.
Решение Activision было широко раскритиковано сообществом как «недальновидный шаг», который «наносит ущерб репутации компании и отталкивает ее игроков».