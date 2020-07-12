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Вчера 20:34
Геймпад для новой PlayStation 5 показали на «живом» фото
Выглядит немаленьким
Геймпад DualSense для новой PlayStation 5 показали на «живом» фото. Это первое изображение контроллера не на официальном промоматериале.
Фото появилось на форуме Resetera. По снимку можно сделать вывод, что DualSense будет немаленьким. Да и сама консоль тоже. Достаточно сопоставить размеры по официальным изображениям Sony.
Фотография также может указывать на то, что PlayStation 5 находится на завершающей стадии производства. Источник утверждает, что сделал снимок контроллера на производственной линии.
Resetera
Снимок вызвал активное обсуждение в интернете. Если фотография реальна, то может быть два объяснения огромному размеру DualSense. Либо контроллер, действительно, больше DualShock 4, и тогда есть сомнения, что он будет удобным, либо рука на фото сама по себе маленькая.
Напомним, продажи новой консоли начнутся в конце 2020 года.