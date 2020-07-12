Геймпад для новой PlayStation 5 показали на «живом» фото

Фото появилось на форуме Resetera. По снимку можно сделать вывод, что DualSense будет немаленьким. Да и сама консоль тоже. Достаточно сопоставить размеры по официальным изображениям Sony.

Фотография также может указывать на то, что PlayStation 5 находится на завершающей стадии производства. Источник утверждает, что сделал снимок контроллера на производственной линии.