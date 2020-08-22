Геймпад для PlayStation сможет сам распознавать личность человека

Sony пытается решить этот вопрос не просто так. Дело в том, что когда игрок вводит свой пароль от учётки на чужой консоли, он рискует своей безопасностью. Кроме того, он может забыть выйти из аккаунта. При такой ситуации любой человек способен получить доступ к учётной записи и личной информации пользователя.

Поэтому Sony разработала технологию, которая позволит геймпаду автоматически определять игрока, когда он берёт в руки контроллер. Для этого в геймпад встроят один или несколько датчиков. Помимо прочего, такой способ входа в аккаунт просто удобен: не надо вводить пароль.