Геймпад PlayStation 5 подключился к Android-смартфону даже без приложения

Геймпады PS3 для работы с Android-устройствами требовали стороннее приложение. Со следующим поколением всё стало лучше — контроллеры PlayStation 4, в основном, нормально работали через Bluetooth или USB.

К счастью, у новейшего DualSense тоже никаких сложностей при подключении не будет. Блогер проверил геймпад со смартфоном Pixel 5: процесс пошёл без заминок. Парень также запустил на смартфоне игры через Xbox Game Streaming и поиграл в них через контроллер. Он, правда, не почувствовал вибрации, но это могло быть проблемой Xbox Game Streaming.