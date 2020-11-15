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Геймпад PlayStation 5 умеет показывать состояние здоровья персонажа в игре
Световыми индикаторами
Пользователи обнаружили, что новый геймпад PlayStation 5 — DualSense умеет показывать состояние здоровья персонажа в игре. По крайней мере в Resident Evil 3.
Как пишет iXBT, светодиодный индикатор, встроенный в контроллер может менять цвет в зависимости от уровня здоровья персонажа. Пока опцию увидели лишь в Resident Evil 3, но, скорее всего, она поддерживается и в других играх.
Если здоровье персонажа заполнено на 100% или близко к этому, индикатор на DualSense горит зелёным. Если здоровье снижается при ранении персонажа, то цвет меняется на жёлтый, а вот при минимальном уровне здоровья загорается красный цвет.
Недавно стало известно, что к PlayStation 5 можно подключить клавиатуру и мышь.
iXBT