Геймпад PlayStation 5 умеет показывать состояние здоровья персонажа в игре

Как пишет iXBT, светодиодный индикатор, встроенный в контроллер может менять цвет в зависимости от уровня здоровья персонажа. Пока опцию увидели лишь в Resident Evil 3, но, скорее всего, она поддерживается и в других играх.

Если здоровье персонажа заполнено на 100% или близко к этому, индикатор на DualSense горит зелёным. Если здоровье снижается при ранении персонажа, то цвет меняется на жёлтый, а вот при минимальном уровне здоровья загорается красный цвет.

Недавно стало известно, что к PlayStation 5 можно подключить клавиатуру и мышь.