Геймпады консоли Nintendo связали с секс-игрушками

Проект с открытым исходным кодом разработал Кайл Мачулис. Его программа Intiface Game Haptics Router позволяет перенаправлять сигналы с геймпадов или VR-контроллеров на совместимые секс-игрушки, например, вибраторы.

Сообщается, что разработчик проверил программу на игре Animal Crossing: New Horizons. Секс-игрушка в связке с контроллером срабатывает в нескольких случаях. В одном из них вибрация начинается, когда персонаж в игре забрасывает удочку или взмахивает лопатой. Также есть возможность использовать многопользовательский потенциал игры. Другой пользователь может, например, вырыть яму для посадки семян, а пользователь с вибратором должен попасть туда. Пока он не выберется из ямы, секс-игрушка будет продолжать работать.

В теории, программа может помочь супружеским парам разнообразить интимную жизнь.