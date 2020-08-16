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Геймпады от PlayStation 4 запекли в духовке
По ошибке
Один из пользователей Twitter показал, что будет, если запечь геймпады от PlayStation 4 в духовке. Это не было спланированным кулинарным экспериментом: контроллеры «приготовили» по ошибке.
Пост пользователя ретвитнул себе аккаунт PlayStation UK. Горе-владелец консоли рассказал, что спрятал геймпады Dualshock 4 в духовку от своего сына, чтобы тот наконец пошёл спать. Мужчина однако забыл предупредить об этом жену. С утра она включила духовку и контролеры просто расплавились от высокой температуры.
Dave Roberts
В PlayStation попросили пользователей не пытаться запекать геймпады, поскольку они не торты.
Напомним, вместе с PlayStation 5 компания Sony должна выпустить новые контроллеры DualSense. Они получат новую технология обратной связи, необычный дизайн и встроенный массив микрофонов.