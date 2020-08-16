Геймпады от PlayStation 4 запекли в духовке

Пост пользователя ретвитнул себе аккаунт PlayStation UK. Горе-владелец консоли рассказал, что спрятал геймпады Dualshock 4 в духовку от своего сына, чтобы тот наконец пошёл спать. Мужчина однако забыл предупредить об этом жену. С утра она включила духовку и контролеры просто расплавились от высокой температуры.