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Герои компьютерных игр начали мелькать в журналах в качестве секс-символов

Кратос из God of War появился на обложке Men’s Health
Разместил Кратоса на обложке сингапурский Men’s Health. Журнал позиционирует себя как издание для мужчин о здоровье, сексе и спорте. На его обложках часто публикуются знаменитые мужчины, в частности, звезды Голливуда.

Пользователи распространили по сети изображение прошлогоднего майского журнала Men’s Health, где на обложке красуется Кратос — главный герой серии видеоигр God of War. Картинка является иллюстрацией текста о персонажах игр с мощным телосложением. Что именно пишется в тексте, к сожалению, неизвестно.

Пользователи Reddit уже отшутились на эту тему. Кто-то предположил, что статья может содержать советы, как попросить у бога войны дать тебе силу, как уничтожить греческий пантеон, или как отрастить бороду и уехать в Норвегию.

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