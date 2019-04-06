Герои компьютерных игр начали мелькать в журналах в качестве секс-символов

Пользователи распространили по сети изображение прошлогоднего майского журнала Men’s Health, где на обложке красуется Кратос — главный герой серии видеоигр God of War. Картинка является иллюстрацией текста о персонажах игр с мощным телосложением. Что именно пишется в тексте, к сожалению, неизвестно.

Пользователи Reddit уже отшутились на эту тему. Кто-то предположил, что статья может содержать советы, как попросить у бога войны дать тебе силу, как уничтожить греческий пантеон, или как отрастить бороду и уехать в Норвегию.