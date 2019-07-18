Героини Mortal Kombat предстали в образах диснеевских принцесс

Бун рассказал о своей находке на страничке в социальной сети Twitter. Работа проделана пользовательницей ioannes747.

Ранее похожие «трансформации» проделывали с «Игрой престолов» и многими другими культовыми произведениями.

При этом иностранные художники особенно любят персонажей Диснея, а российские отдают должное «Союзмультфильму».