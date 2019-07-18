Героини Mortal Kombat предстали в образах диснеевских принцесс

Создатель культовой игры «Смертельная битва» Эдвард Бун (Ed Boon) обратил внимание на творение одной художницы, представившей героинь Mortal Kombat в образе диснеевских принцесс.
Бун рассказал о своей находке на страничке в социальной сети Twitter. Работа проделана пользовательницей ioannes747.
Ранее похожие «трансформации» проделывали с «Игрой престолов» и многими другими культовыми произведениями.
При этом иностранные художники особенно любят персонажей Диснея, а российские отдают должное «Союзмультфильму».