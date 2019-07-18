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Героини Mortal Kombat предстали в образах диснеевских принцесс

На творение обратил внимание создатель игры

Создатель культовой игры «Смертельная битва» Эдвард Бун (Ed Boon) обратил внимание на творение одной художницы, представившей героинь Mortal Kombat в образе диснеевских принцесс.

Бун рассказал о своей находке на страничке в социальной сети Twitter. Работа проделана пользовательницей ioannes747.

Ранее похожие «трансформации» проделывали с «Игрой престолов» и многими другими культовыми произведениями.

При этом иностранные художники особенно любят персонажей Диснея, а российские отдают должное «Союзмультфильму».

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