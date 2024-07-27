Гильдия актёров США объявила бессрочную забастовку против видеоигровых компаний

Забастовка произошла после почти двухлетних переговоров с крупнейшими компаниями, включая Activision, Warner Bros. и Walt Disney Co, сосредоточенных на новом соглашении по интерактивным медиа. Основным «камнем преткновения» стало регулирование генеративного искусственного интеллекта.

SAG-AFTRA утверждает, что без строгих гарантий в отношении искусственного интеллекта игровые компании могут злоупотреблять технологией для воспроизведения голосов актеров или создания цифровых образов без надлежащего согласия или компенсации.

Президент профсоюза Фрэн Дрешер осудила отказ студий решить эти проблемы, заявив, что профсоюз не примет контракты, допускающие эксплуатацию ИИ.